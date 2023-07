++ Region: Hitze zum Wochenstart – Temperaturen bis 36 Grad – Mittwoch kühler ++

OFFENBACH. Mit bis zu 32 Grad steht Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein erneuter heißer Tag bevor. Die höchsten Werte erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage von Montagmorgen in der Vorderpfalz.

Im höheren Bergland werden es demnach 25 Grad. Am Vormittag seien noch einige Schauer möglich, ansonsten bleibe es meist trocken. Nachts kühlt es ab auf 14 bis 17 Grad, in den Tälern der Eifel bis auf 10 Grad. Am Dienstag wird es dann noch heißer, die Höchstwerte steigen auf 30 bis 36 Grad, bevor ein kühlerer Mittwoch maximal 24 bis 28 Grad bringt. (Quelle: dpa)