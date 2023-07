RLP: Dreister Diebstahl – mehrere Baumaschinen von Baustelle geklaut

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. In der Nähe einer Baustelle im Landkreis Ahrweiler haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag mehrere Baumaschinen gestohlen. Konkret seien eine 60 bis 70 Kilogramm schwere Rüttelplatte und ein 80 Kilogramm schwerer Verdichter geklaut worden, teilte die Polizei am Morgen mit.

Aufgrund des Gewichts der Geräte gehen die Beamten derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Die Maschinen waren den Angaben zufolge abseits einer Nachtbaustelle in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler abgestellt worden.

Ein Bauarbeiter habe zudem noch beobachtet, wie die Geräte auf einen blauen Pritschenwagen aufgeladen wurden. Der Gesamtwert der gestohlenen Baumaschinen beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler (Telefon: 02641-974-0, Email: pibadneuenahr@polizei.rlp.de). (Quellen: dpa, Polizei)