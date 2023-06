Erlebniswanderung, Grillen, Ballkindergarten: Erfolgreicher Familientag in Traben-Trarbach

TRABEN-TRARBACH. Der Erste Familientag in Traben-Trarbach war ein voller Erfolg. Groß und Klein, Jung und Alt, trafen sich am Muttertag um 11 Uhr am Alten Bahnhof in Traben-Trarbach. Ziel war eine gemeinsame Picknickwanderung zur Flakstellung auf Mont-Royal.

Bei strahlendem Sonnenschein, guter Laune und vollen Rucksäcken ging es los Richtung Berg. Zwei Touren waren möglich. Die eine gemütlich mit Bollerwagen und Kinderwagen im Schlepptau, die andere als Erlebniswanderung über Stock und Stein durch den Wald.

Völlig außer Puste – heiß war es! – durstig und hungrig, erreichten die Teilnehmer alle glücklich und erfüllt die Flakstellung. Sie wurden freudig von einigen Großeltern und Freunden empfangen. Der Grillgott-Shyiar vom Jugendparlament der VG Traben-Trarbach war den Teilnehmern wohlgesonnen und hatte für ein großes Grillfeuer gesorgt. Da dauerte es auch nicht lange und auf dem Grill und den Picknickdecken gab es duftende Köstlichkeiten aus aller Welt.

Während die Erwachsenen grillten und chillten, gab es für die Kinder allerlei Bau- und Spielmöglichkeiten auf der großen Wiese und im Wald. Der Ballkindergarten der JSG-Mont-Royal begeisterte die Kinder- und Jugendlichen mit kreativen Ball-, Koordinations- und Laufspielen.

Das als Organisator fungierende Familiennetzwerkteam setzt sich zusammen aus: Jugendparlament der VG Traben-Trarbach und des Jugendhof Wolf, Schulsozialarbeit, Kitasozialarbeit, Gemeindereferentinnen der katholischen und evangelischen Kirchen, Erziehungsberatung Wolf und der Mobilen Jugendarbeit. Familien sind der erste und wichtigste Ort für Kinder um eine sichere Bindung zu erfahren. Für November 23 plant das Netzwerk bereits ein neues Projekt. (Quelle: Realschule plus und Fachoberschule Traben-Trarbach)