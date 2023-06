Region: Umwelt-Ferkel schlagen wieder zu – asbesthaltige Eternitplatten an Wegrand entsorgt

ALF-FABRIK. Am 12.6., um 20.30 Uhr, wurde der Polizei in Zell mitgeteilt, dass in Alf, Ortsteil Fabrik, an einem Forstweg der von der L103 zum Kondelwald führt, asbesthaltige Eternitplatten unmittelbar am Wegrand entsorgt worden sind.

Die Ablagestelle befindet sich etwa 50 Meter von der L103 entfernt. Der stark gesundheitsgefährdende Bauabfall wurde in einem Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 20.30 Uhr dort abgeladen.

Die Polizei Zell hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf den/die Verursacher geben können oder verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)