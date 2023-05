Mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz – Weniger Stellen in Krankenhäusern

BAD EMS. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen gestiegen.

Im zweiten Corona-Jahr 2021 arbeiteten in dem Bereich insgesamt etwa 275 400 Menschen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Das seien rund 6500 Beschäftigungsverhältnisse mehr (plus 2,4 Prozent) als noch im Jahr 2020.

Mit rund 3000 Stellen kamen die meisten neuen Arbeitsplätze in ambulanten Einrichtungen wie Arztpraxen oder Apotheken hinzu. In sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens, zu denen auch das Personal in Corona-Testzentren zählt, kamen etwa 2500 Stellen dazu. Der Bereich des Gesundheitsschutzes, zu dem unter anderem die Gesundheitsämter und die in öffentlicher Hand betriebenen Impfzentren zählen, verzeichneten den Statistikern zufolge ebenfalls einen Anstieg (plus 400).

Einzig in stationären und teilstationären Einrichtungen wie etwa Krankenhäusern gab es im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ungefähr 300 Stellen weniger als noch 2020, hieß es weiter.