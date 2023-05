Furchtbarer Motorrad-Unfall: Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Kollision

EPPENBRUNN/LUDWIGSWINKEL. Am 6.5.2023, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der L478 zwischen Eppenbrunn und Ludwigswinkel zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann aus dem Saarland befuhr mit seinem Motorrad die L478 von Ludwigswinkel kommend in Richtung Eppenbrunn. In einer Linkskurve kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Motorradfahrer.

Der 60-jährige Saarländer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 39-jährige Rheinpfälzer musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in die BG Klinik Ludwigshafen geflogen werden. Nach aktuellen Informationen ist sein Zustand stabil.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße für circa fünf Stunden vollgesperrt. (Quelle: Polizeiinspektion Pirmasens)