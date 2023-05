++ AKTUELL: Falschfahrer kracht bei Manderscheid in mehrere PKW – Mehrere Schwerverletzte und Vollsperrung ++

MANDERSCHEID/A1. Wie die Polizei Schweich mitteilt, meldete am heutigen Donnerstag, 04.05.23, ein Verkehrsteilnehmer um 16.35 Uhr einen Falschfahrer auf der Autobahn A1, Fahrtrichtung Saarbrücken, der entgegengesetzt zur eigentlichen Fahrtrichtung nach Koblenz fuhr.

Noch während der Erstmitteiler mit der Führungszentrale des PP Trier telefonierte, verursachte der Falschfahrer einen Verkehrsunfall in der Nähe der Anschlussstelle Manderscheid. Insgesamt waren an diesem Unfall der Falschfahrer und drei weitere Pkw beteiligt.

Nach aktuellem Sachstand wurden vier Personen teils schwerverletzt. Ein Unfallbeteiligter, bei dem es sich nicht um den Falschfahrer handelte, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden.

Die BAB 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken musste umgehend vollgesperrt werden. Die Vollsperrung dauert noch an. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Manderscheid abgeleitet.

Wir berichten nach…