DÜDELINGEN. Gegen 21.20 Uhr wurde in Höhe des CR161 am 27.4. ein brennendes Fahrzeug auf einem Feldweg gemeldet. Vor Ort wurde ein Lieferwagen vorgefunden, welcher lichterloh in Flammen stand, wobei auch das angrenzende Gebüsch in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Um die genauen Umstände zu klären, beauftragte die Staatsanwaltschaft eine Branduntersuchung seitens des Mess- uns Erkennungsdienstes. (Quelle: Police Grand-Ducale)