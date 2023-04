Rabiater Fahrer bremst 71-Jährigen aus und schubst ihn zu Boden – Platzwunde!

SAARBRÜCKEN-BÜBINGEN. Wie die Polizei Saarbrücken mitteilt, fuhr am heutigen Freitag, 28.04.2023 ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw gegen 12.30 Uhr einem 71-Jähriger Autofahrer in der Saargemünder Straße in Saarbrücken-Bübingen mehrfach dicht auf, um diesen vermutlich zum schnelleren Fahren zu bewegen.

Anschließend überholte er den 71-Jährigen und beschleunigte seinen Pkw sehr stark. Im weiteren Verlauf ließ der Unbekannte den 71-Jährige aufschließen und bremste diesen sodann bis zum Stillstand aus. Beide Fahrzeugführer stiegen anschließend aus. Der 71-Jährige wurde in der Folge zu Boden gestoßen und zog sich beim Sturz eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem dunkelblauen VW Golf Cabrio in Richtung Kleinblittersdorf. Am Cabrio war ein Saarbrücker-Kreiskennzeichen angebracht.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 30 bis 35-jährigen Mann handeln. Der Mann hatte dunkelblonde kurze Haare, einen Bart und trug eine blaue Latzhose. Zudem war er Brillenträger.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Sbr.-Stadt unter der 0681 9321 233 in Verbindung zu setzen.