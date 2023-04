Lauter Knall im Morgengrauen: Hybrid-Auto brennt in Carport und setzt Hecke in Flammen

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Ein brennendes Auto mit Hybridantrieb hat in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Donnerstagmorgen einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte ein aufmerksamer Anwohner, der mit seinem Hund zur Gassi-Runde unterwegs war, zunächst einen Brand an einer Hecke des Anwesens im Stadtteil Ramersbach bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner des Hauses hätten zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch geschlafen, seien durch einen lauten Knall wach geworden und hätten daraufhin das in Flammen stehende Auto gesehen.

Sie wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Feuerwehr habe das brennende Fahrzeug rasch löschen können. Da es in einem freistehenden Carport stand, sei das Haus nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt worden. Die genaue Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens an dem Auto und dem Carport waren zunächst nicht bekannt. (Quelle: dpa)