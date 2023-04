Rettung in letzter Not: Entenfamilie sorgt für kurzzeitige Sperrung von Autobahn

MAINZ/RÜSSELHEIM. Eine Entenfamilie hat am Mittwoch für eine kurzzeitige Sperrung der A67 bei Rüsselsheim gesorgt.

Die Enteneltern wollten nach Angaben der Polizei mit ihren vier Küken die Autobahn im Bereich des Übergangs zur A60 in Richtung Mainz überqueren.

Besorgte Autofahrer hätten das beobachtet und daraufhin die Ordnungshüter alarmiert.

Während die Eltern sich kurzerhand schon auf den Weg zu einem in der Nähe befindlichen See machten, mussten die Autobahnpolizisten bei den vier Sprößlingen nachhelfen, das Quartett zunächst in einen Karton bugsieren und anschließend zum See tragen. Kurze Zeit später war die Familie auf dem Gewässer wieder glücklich vereint.

Die Autobahn sei für die Rettungsaktion für etwa 15 Minuten gesperrt gewesen.