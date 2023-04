Zum Saisonstart: Polizei mit 10. Internationalem Motorradsymposium in der Eifel

HILLESHEIM. Im trotz des schlechten Wetters gut gefüllten Ratssaal des Bürgeramtes Hillesheim begrüßte Polizeidirektor Dietmar Braun am vergangenen Samstag, dem 1. April, die Teilnehmer des 10. Internationalen Motorradsymposium.

Anlässlich des 10. Jubiläums besuchten auch die neue Leiterin des Polizeipräsidiums Trier, Anja Rakowski und Staatssekretärin Nicole Steingaß die Veranstaltung. “Das Motorradsymposium ist ein gelungenes Beispiel für eine erfolgreiche, über die Grenzen und Organisationen hinweg funktionierende Zusammenarbeit.”, so Steingaß.

Das Symposium findet jährlich zum Start der Motorradsaison im Rahmen des Verkehrsunfallpräventionskonzeptes “Motorradfahren in der Eifel – aber sicher!” statt und richtet sich vorrangig an Motorradfahrende über 45-Jahren.

Diese Altersgruppe ist seit Jahren überproportional in der Verkehrsunfallstatistik vertreten. Die Ursachen für die Überpräsenz der sogenannten “Silver Ager” in der Statistik sind vielfältig. Neu- oder Wiedereinsteigern fehlt es oft an Fahrpraxis, andere sind sich über ihr Leistungsvermögen oder das ihres Motorrades nicht im Klaren. Dem soll die Veranstaltung entgegenwirken.

Nach Fachvorträgen eines Notfallmediziners und DEKRA und ADAC Mitarbeitern zu Themen rund um das Motorradfahren und einer Segnung durch den Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim, ging es für die Teilnehmenden zum praktischen Fahrtraining unter Anleitung von Fahrlehrern und den Polizeibeamten aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden.