Luxemburg: Aggressiver Trunkenbold torkelt auf Fahrbahn – Polizisten beschimpft und bespuckt

PETINGEN. Gegen 3.30 Uhr in der zurückliegenden Nacht wurden Polizeibeamte gelegentlich einer Streifenfahrt in Petingen auf eine Person aufmerksam, welche soeben aus einer Schenke gekommen war und in die Fahrbahn torkelte.

Sobald der Mann den Polizeiwagen erblickte, begann er die Beamten, welche nach dem Rechten sehen wollten, zu beschimpfen, noch bevor diese überhaupt ausgestiegen waren. Trotz mehrmaliger Aufforderung von dannen zu ziehen, ließ sich der Trunkenbold nicht beruhigen, sondern fuhr auch, als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, damit fort, sie auf das Heftigste zu beleidigen.

Da der Mann öffentliches Ärgernis erregte und aufgrund seines Zustandes eine Gefahr für sich und Dritte darstellte, wurde beschlossen, ihn in der Ausnüchterungszelle unterzubringen. Gelegentlich der Immobilisierung und auch während der anschließenden Fahrt im Kastenwagen setzte sich der Mann zu Wehr, spuckte und trat herum und beschimpfte und bedrohte die anwesenden Polizisten.

Der Mann wurde anschließend in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Es wurde Protokoll an die Staatsanwaltschaft wegen Amtsbeleidigung und Drohungen erstellt. (Quelle: Police GRand-Ducale)