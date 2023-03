Wohnhausbrand in Kaisersesch: 53-Jähriger stirbt in den Flammen

KAISERSESCH. Am gestrigen Dienstag, 28.3.2023, wurde die Polizei gegen 22.42 Uhr über einen Wohnhausbrand in Kaisersesch in der Straße Höfchen informiert. Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss bereits in Vollbrand.

Gegen 2.00 Uhr konnte ein 53-jährige Bewohner nur noch tot aus seiner Wohnung im Obergeschoss geborgen werden. Eine weitere Bewohnerin, die das Haus noch rechtzeitig verlassen konnte, erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde ärztlich behandelt.

Durch den Funkenflug wurden auch zwei benachbarte Gebäude beschädigt. Die Anwohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude im rückwärtigen Bereich konnte durch den Einsatz der Feuerwehren aus Kaisersesch, Düngenheim, Mayen und Ulmen verhindert werden.

Der Gesamtschaden dürfte im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt, die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)