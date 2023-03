Luxemburg: Randalierer dreht durch – Messer-Angriff in Schnellrestaurant

BASCHARAGE. In einem Schnellrestaurant in der avenue de Luxemburg in Bascharage wurde am Montagabend, gegen 21.40 Uhr, ein stark alkoholisierter Mann gemeldet, der durchdrehen und ihm bekannte Personen unter Vorzeigen eines Küchenmessers mit dem Tode bedrohen würde.

Nachdem der Randalierer zudem gegenüber einem Mann handgreiflich geworden war und einen weiteren Mann mit dem Messer an der Hand verletzt hatte, gelang es zwei couragierten Anwesenden, dem Gefährder sein Küchenmesser abzunehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei zurückzuhalten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Angreifer festgenommen und am Dienstagmorgen der Untersuchungsrichterin vorgeführt. Anschließend kam er, nach Erlass eines Haftbefehls, in die Strafvollzugsanstalt nach Sanem in Untersuchungshaft. (Quelle: Police Grand-Ducale)