Uhren und Werkzeug gestohlen: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

FINDEL/LENTZWEILER/LUXEMBURG-STADT. Die Police Grand-Ducale meldet drei Einbrüche im Großherzogtum am 21./22.3.2023.

Der Polizei wurde gegen 16.20 Uhr am Nachmittag des 21.3. ein Einbruch in ein Restaurant in der rue de Trèves in Findel gemeldet, mit der Annahme, dass der mögliche Täter sich noch im Gebäudeinneren befinden könnte. Beim Eintreffen am Tatort konnte bei der Überprüfung des Gebäudes, an welchem sich mittels Einschlagen eines Fensters Zutritt ins Innere verschafft worden war, ein Mann immobilisiert werden.

Der Tatverdächtige ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und heute der Untersuchungsrichterin vorgeführt worden. Diese erließ einen Haftbefehl gegen den Mann, der anschließend zur Untersuchungshaft an die Strafvollzugsanstalt in Sanem übermittelt wurde.

Zwischen 11.00 und 20.00 Uhr wurde am selben Tag in ein Einfamilienhaus in der rue Haaptstrooss in Lentzweiler eingebrochen.

Der oder die Täter hatte/n sich mittels Aufhebeln eines Fensters an der Hausrückseite unberechtigten Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft, wo diese/r sämtliche Räumlichkeiten durchsuchte/n und mehrere Wertgegenstände, unter anderem Männeruhren entwendete/n.

Nebst der Entgegennahme der Klage wurde eine Spurensicherung am Tatort vorgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

In der Nacht vom 21. auf den 22.3. wurde ebenfalls auf einer Baustelle in der rue Dicks in Luxemburg eingebrochen und eine Akku-Bohrmaschine und ein Akkuschrauber der Marke Hilti gestohlen. Eine Klage wegen Diebstahls vermittels Einbruchs wurde entgegengenommen. (Quelle: Polive Grand-Duclae)