ProLeague eFootball Masters Trier: DJK St. Matthias Trier verliert dramatisches Endspiel

TRIER. Das ProLeague eFootball Masters in Trier hatte am Freitag, dem 24.02.2023, alles zu bieten, was das Fußballherz begehrt. Spannende Spiele vor zahlreichen Zuschauern sorgten für beste Laune bei den Teams.

Der virtuelle Fußball im Elf-gegen-Elf konnte wieder einmal zeigen, dass er viel mehr sein kann als Zocken vor dem heimischen Bildschirm. Die Teams steckten Rückschläge weg, verbesserten ihre Taktiken und konnten die eigenen Torerfolge gemeinsam mit den Fans im Stream feiern. Die größten Feierlichkeiten zum krönenden Abschluss waren den Sportlern vom Hörder SC vergönnt, die sich im Elfmeterschießen gegen die Lokalmatadoren vom DJK St. Matthias Trier durchsetzen konnten.

Christian Weiskopf, Regionalleiter der BBT-Gruppe in Trier, gratulierte dem Turniersieger direkt nach dem Abpfiff: „Es war ein langer und aufregender Abend, der mit dem Sieg gekrönt wurde. Herzlichen Glückwunsch dafür!”

Auftakt des Masters war klassischerweise eine Gruppenphase, aus der die acht Viertelfinalisten hervorgingen. Den Sprung in die K.O.-Phase verpassten Westfalia Buer und der SV Menningen.

Die Viertelfinals begannen mit einer faustdicken Überraschung. Der souveräne Gruppensieger SG Hermeskeil unterlag dem FSV Trier-Tarforst mit 1:2 und verpasste den Schritt ins Halbfinale. Außerdem gewann die DJK St. Matthias gegen Borussia Buir mit 4:0, der HSC besiegte die SG Zewen-Igel-Langsur mit 3:0 und der TSV Rhenania Rheindürkheim hatte gegen die SG Wincheringen/Merzkirchen mit 4:6 das Nachsehen. In der Platzierungsrunde sicherte sich die SG Hermeskeil gegen die SG Zewen-Igel-Langsur den 5. Platz, Platz 7 belegte der TSV Rheindürkheim vor der Borussia aus Buir.

In der Runde der letzten Vier folgte der souveräne 4:0-Erfolg der DJK St. Matthias gegen den FSV Trier-Tarforst und ein spannendes 3:2 der Hörder gegen die SG Wincheringen/Merzkirchen.

Im Duell um Platz 3 zwischen den unterlegenen Halbfinalisten setzte sich die SG gegen den FSV mit 4:0 durch. Im Anschluss erlebten alle Zuschauer ein Endspiel, welches nicht nur den Spielern lebhaft in Erinnerung bleiben wird. Beide Mannschaften riskierten zunächst wenig und waren vor allem auf einen ruhigen Spielaufbau bedacht. Die erste Halbzeit ging torlos zu Ende. Den ersten Treffer des Finales erzielte die DJK in der 75. Minute mit einem wuchtigen Linksschuss in die lange Ecke aus spitzem Winkel. Nur wenige Minuten später hatten die Dortmunder die passende Antwort parat.

Nach einem Angriff über die rechte Seite setzte der Mittelstürmer seinen Abschluss aus der Drehung neben den linken Torpfosten und egalisierte damit die Führung der Trierer. In der Verlängerung schafften es beide Mannschaften nicht, den Sieg zu erzwingen und es folgte der Showdown aus elf Metern. Hier versagten den Schützen der DJK die Nerven, zwei Elfmeter landeten neben dem Tor, einen weiteren Strafstoß parierte der Keeper der Hörder, nur ein Schuss fand den Weg in die Maschen. Mit dem vierten Schützen und einem frechen Lupfer in die Mitte sicherte sich der HSC den Turniersieg.

Damit endete der spielerische Teil des Turniers mit dem Finalerfolg des Hörder SC. Die Finalisten dürfen sich jetzt auf die Pokalübergabe und die Überreichung der Trikotsätze von Derbystar in den Räumlichkeiten der BBT-Gruppe freuen. Die anderen Teams, die die letzten Spiele noch als Zuschauer verfolgt hatten, verabschiedeten sich in die Nacht und kündigten ihr Comeback für die kommenden Turniere an. Auch die nationale Pro Clubs Liga ProLeague wird Zuwachs aus Trier bekommen, nachdem das Erleben des virtuellen Fußballs an diesem Abend für zahlreiche positive Emotionen sorgen konnte.

