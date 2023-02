Umfangreicher Drogenfund: Flucht vor Verkehrskontrolle endet mit zweifacher U-Haft

KOBLENZ. Als am vergangenen Dienstagnachmittag, den 21.02.2023, ein Auto mit zwei männlichen Insassen in der Neuendorfer Straße in Koblenz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, versuchte der Fahrer zunächst mit dem Pkw zu flüchten, ehe beide aufgrund einer Sackgasse die Flucht zu Fuß fortsetzen mussten.

Das teilte die Polizei Koblenz am Donnerstagnachmittag mit.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung von eingehenden Zeugenhinweisen führten schließlich dazu, dass beide Personen aufgegriffen werden konnten.

Sodann stellte sich heraus, dass der Fahrer den zurückgelassenen Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz mit einem entwendeten Kennzeichen führte. Zudem konnte bei dem Fahrer eine nicht geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten bei beiden Personen verschiedene Betäubungsmittel, u.a. Marihuana, Kokain und Amphetamin in nicht geringen Mengen sichergestellt werden.

Beide Männer wurden am gestrigen Mittwochmorgen am Amtsgericht Koblenz vorgeführt, wo durch die Haftrichterin Untersuchungshaft gegen beide angeordnet wurde.