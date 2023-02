Region: Pfefferspray und Schläge – drei Verletzte bei Fastnachtsveranstaltung

MÜDEN/MOSEL. Am frühen Morgen des heutigen Samstags, 18.2.2023, kam es gegen 2.30 Uhr im näheren Umfeld einer Fastnachtsveranstaltung in Müden an der Mosel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der zunächst Fäuste und später sogar Pfefferspray eingesetzt wurde. Es wurden drei Personen leicht verletzt.

Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Mosel/Bushaltestelle. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter 02671/984-0. (Quelle: Polizeiinspektion Cochem)