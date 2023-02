Bei Fastnachtsveranstaltung in der Vulkaneifel: Mann wird vor Halle von zwei Personen zusammengeschlagen

KELBERG. Wie die Polizei in Daun mitteilt, befand sich am gestrigen Weiberdonnerstag, 17.02.2023, ein 32-jähriger Mann gegen 03.02 Uhr als Gast auf der Karnevalsveranstaltung in der Hochkelberghalle in Kelberg.

Als er nach draußen vor die Halle trat, wurde er eigenen Angaben zur Folge plötzlich, unerwartet und ohne jeglichen erkennbaren Grund von zwei Personen niedergeschlagen.

Als die eingesetzten Kräfte des Sicherheitsdienstes dies vor Ort mitbekamen und zur Hilfe eilten, flüchteten die beiden männlichen Aggressoren unerkannt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.