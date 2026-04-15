PKW kollidiert mit 72-jähriger Fahrradfahrerin in Wittlich — Krankenhaus

WITTLICH. Am 14.4.2026, gegen 13.55 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Kronenweg in Wittlich-Bombogen und beabsichtigte, in die Straße „An der Neuwiese“ einzubiegen.

Aufgrund von abgeparkten Fahrzeugen fuhr der Fahrzeugführer zu weit auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 72-jährigen Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet kollidierte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)