PKW kollidiert mit 72-jähriger Fahrradfahrerin in Wittlich — Krankenhaus

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Foto: dpa / Symbolbild

WITTLICH. Am 14.4.2026, gegen 13.55 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Kronenweg in Wittlich-Bombogen und beabsichtigte, in die Straße „An der Neuwiese“ einzubiegen.

Aufgrund von abgeparkten Fahrzeugen fuhr der Fahrzeugführer zu weit auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 72-jährigen Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet kollidierte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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