Crash bei Überholmanöver: Zwei Verletzte auf der K14

HAẞLOCH –Am heutigen Samstagmorgen ereignete sich gegen 08.50 Uhr auf der Kreisstraße 14 in folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein 26-jähriger Fahrer eines Sprinters befuhr die Strecke von Haßloch kommend und beabsichtigte, mehrere vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Hierbei schätzte er die Situation falsch ein und übersah einen Pkw, dessen Fahrer bereits zum Linksabbiegen angesetzt hatte. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Rettungsmaßnahmen und polizeiliche Ermittlungen

Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der einen Abtransport durch Abschleppdienste erforderlich machte. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der notwendigen Reinigungsarbeiten musste die K14 bis circa 10:15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Haßloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Hergang.