RLP: Fünf Verletzte – Technischer Defekt verursachte Brand in Mennonitengemeinde

0
Foto: Feuerwehr Rengsdorf

RENGSDORF/NEUWIED – Ein elektrotechnischer Defekt hat das Feuer in einem Gemeindehaus einer Mennonitengemeinde in Rengsdorf (Landkreis Neuwied) verursacht.

Das teilte die Kriminalpolizei mit. Eine Brandstiftung könne ausgeschlossen werden.

Am Dienstagabend war im Keller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Fünf Personen wurden verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Mennoniten sind Mitglieder einer evangelischen Freikirche, die im 16. Jahrhundert als Teil der Täuferbewegung entstand.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.