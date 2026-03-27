Flug nach Porto abgebrochen: Luxair-Maschine landet wieder in Luxemburg!

LUXEMBURG. Ungeplante Rückkehr kurz nach dem Abheben: Eine Maschine der Fluggesellschaft Luxair ist auf dem Weg nach Porto kurz nach dem Start wieder umgedreht und in Luxemburg gelandet. Grund dafür waren nach Angaben der Airline technische Probleme. Die Passagiere sollen nun auf einen anderen Flug umgebucht werden.

Flug nach Porto endet vorerst wieder in Luxemburg

Nach den vorliegenden Informationen sollte das Flugzeug von Luxemburg aus nach Porto fliegen. Kurz nach dem Start kehrte die Maschine jedoch wieder um und landete erneut am Ausgangsflughafen.

Luxair teilte mit, dass die Rückkehr aus Sicherheitsgründen erfolgt sei.

Airline spricht von vorsorglicher Maßnahme

Nach Angaben der Fluggesellschaft handelte es sich bei dem Vorgehen um eine vorsorgliche Maßnahme.

Welche technischen Überprüfungen genau notwendig wurden, teilte Luxair zunächst nicht mit. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden ebenfalls nicht genannt.

Passagiere sollen am Nachmittag weiterfliegen

Die betroffenen Passagiere sollten nach Angaben der Airline auf einen anderen Flug nach Porto am Nachmittagumgebucht werden.

Damit konnte die Reise zwar nicht wie geplant fortgesetzt werden, die Fluggesellschaft stellte aber eine Ersatzverbindung in Aussicht.