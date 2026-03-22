Luxemburg: Morddrohungen und stark blutende Wunde — verbale Auseinandersetzung eskaliert

LUXEMBURG. Kurz vor Mitternacht am 20.3.2026 wurde der Polizei ein verletzter Mann vor einem Lokal in der Rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt gemeldet. Als die Beamten, die sich auf Polizeistreife in der Nähe befanden, vor Ort ankamen, wurde der Verletzte bereits durch eine Drittperson erstversorgt.

Die Versorgung des Verletzten, der eine stark blutende Wunde im Bereich eines Ohres aufwies, wurde seitens der Polizeibeamten fortgesetzt, ehe das Opfer in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es besteht keine Lebensgefahr. Zeitgleich wurde eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet, die zunächst ergebnislos blieb.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen, konnte ein Verdächtiger identifiziert werden. Dieser stellte sich am darauffolgenden Tag freiwillig der Polizei.

Ersten Informationen nach war der Tat eine längere verbale Auseinandersetzung zwischen beiden Männern vorausgegangen, in deren Verlauf zudem Morddrohungen gemacht wurden. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Morgen des 22.3.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. (Quelle: Police Grand-Ducale)