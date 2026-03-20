++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super Plus steigt weiter ++

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Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 21.03.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 21.03.26, 00.00 Uhr:

Der Liter-Preis für die Super-Variante Super 98 (Super Plus) steigt ab Mitternacht weiter – und zwar über 4 Cent!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich , und kostet am Samstag dann weiter  2,006  Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt ebenfalls gleich, und der Liter kostet am Samstag dann weiter 1,727 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) steigt um 4,4 Cent, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag jetzt 1,874 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu

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