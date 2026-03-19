Wahlkampf biegt auf die Zielgerade: Mehr als 550.000 Wahl-O-Mat-Nutzungen

MAINZ. „Mehr als 550.000 Menschen haben den Wahl-O-Mat zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl 2026 bis gestern Nachmittag genutzt“, freut sich Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (LpB). „Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zeigen deutlich ihr Interesse an der Landtagswahl. Wir hoffen, dass sie sich mit dem Wahl-O-Mat nicht nur informiert haben, sondern sich auch motivieren ließen, bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 22. März 2026 zu wählen.“

Der Wahl-O-Mat Rheinland-Pfalz ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundeszentrale für politische Bildung und der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für politische Bildung. Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das zeigt, welche zur Wahl zugelassene Partei der eigenen politischen Position am nächsten steht. Die Nutzerinnen und Nutzer können sich zu 38 Thesen – die auf Grundlage der Wahprogramme aller Parteien entstanden sind – positionieren. Auf diese Weise können die Nutzerinnen und Nutzer die eigenen Antworten mit denen der Parteien zu den Thesen abgleichen. Der Wahl-O-Mat errechnet daraufhin den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

Im Wahl-O-Mat gibt es neben den Positionen und Begründungen der Parteien zu den Thesen vielfältige Informationen zu den Parteien und dieser Landtagswahl.

Mehr Informationen unter: www.wahl-o-mat.de/rlp2026. (Quelle: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz)