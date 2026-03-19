RLP: Um 180 Grad auf Autobahn gedreht — Kontrolle über PKW mit Anhänger verloren

DAXWEILER. Da er offenbar seine Ladung aus Holzlatten nicht richtig gesichert hatte und zudem mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr, kam ein 57-Jähriger mit seinem Gespann aus PKW mit Anhänger am 18.3.2026 gegen 12.10 Uhr ins Schleudern und drehte sich einmal komplett auf der Autobahn 61.

Dabei befuhr der Mann mit seinem Gespann die A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, als in einer Fahrbahn-Verschwenkung in der Baustelle bei Daxweiler mit seinem Gespann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung ins Schlingern kam. Er verlor die Kontrolle über das Gespann, drehte sich einmal um 180 Grad und blieb anschließend auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Der 57-Jährige und sein 58-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am PKW und am Anhänger entstand Sachschaden, den die Polizei auf ca. 5.000 Euro schätzt. Zu weiteren Schäden kam es nicht, es wurden auch keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Um das Fahrzeuggespann zu drehen und anschließend die Autobahn zu räumen, sperrte die Polizei kurzfristig die Autobahn voll. Der 57-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)