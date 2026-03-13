++ Schauerartige Regenfälle möglich: Trübes Wochenende in der Region ++

Auf einen eher warmen Freitag folgt ein kaltes Wochenende. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist vor allem in den Nächten mit Glätte zu rechnen.

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen nass und kalt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sollen die Temperaturen am Freitag noch einmal Höchstwerte von bis zu 16 Grad erreichen.

Dabei sind schauerartige Regenfälle möglich und es weht ein mäßiger Wind. In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen auf bis zu 1 Grad ab, in den höheren Lagen sind bis zu null Grad möglich. Es muss mit Schneeregen und Glätte gerechnet werden.

Der Samstag beginnt ebenfalls regnerisch und trüb, die Temperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. Im weiteren Tagesverlauf könnte der Regen dann nachlassen. In der Nacht auf Sonntag klart es auf und die Temperaturen fallen auf bis zu minus 3 Grad ab. Es kann zu Glätte und Nebel kommen. Der Sonntag startet trüb, doch es klart zum Mittag hin auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 13 Grad. (Quelle: dpa)