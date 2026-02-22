Lauter Knall: Herrenloses Hausboot treibt bei auf Mosel bei Bernkastel-Kues

BERNKASTEL-KUES. Am 21.2.2026, gegen 17.50 Uhr. meldete ein Zeuge telefonisch bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein lautes Knallgeräusch und im Anschluss daraub ein auf der Mosel treibendes unbesetztes Hausboot. Dieses hatte zuvor an seinem Liegeplatz bei der Ortschaft Bernkastel-Kues gelegen und sich dort wohl losgerissen.

Die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr konnte das Hausboot vor der Schleuse mittels zwei Booten aufnehmen und in den Schutzhafen Kues schleppen. Die Einsatzkräfte näherten sich dabei mit den beiden Booten von links und rechts und machten das Hausboot mit Tauen fest. Bei dem Einsatz wurden sie durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Trier sowie der Wasserschutzpolizei Trier unterstützt. Diese waren ebenfalls mit jeweils einem Boot vor Ort.

Für die Zeit des Einsatzes wurde die Mosel im betroffenen Bereich für die Schifffahrt gesperrt. Durch den Vorfall kam es zu keinerlei Personen- oder Sachschäden. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an. (Quellen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, dpa)