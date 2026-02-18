++ Trauriges Update: Tragödie in Konz – Frau (59) stirbt nach Unfall am Zebrastreifen ++

Konz. Tragisches Update zu dem schweren Verkehrsunfall in der Schillerstraße: Die 59-jährige Fußgängerin, die am Dienstag gegen 13 Uhr auf einem Zebrastreifen von einem Kleintransporter erfasst wurde, ist noch an der Unfallstelle verstorben.

Nach aktuellen Angaben hatte der 53-jährige Fahrer des Transporters die Frau auf Höhe der Sparkasse übersehen. Er war aus der Granastraße kommend in Richtung Paul-Magar-Platz unterwegs, als es auf dem Fußgängerüberweg zum Zusammenstoß kam.

Reanimationsversuche bleiben erfolglos

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte konnte das Leben der 59-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Kleintransporters erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gutachten angeordnet – Straße weiter gesperrt

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein verkehrstechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses soll klären, wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte.

Die Schillerstraße bleibt weiterhin für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.