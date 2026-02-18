++ Tödlicher Verkehrsunfall in Konz: Fußgängerin erliegt ihren Verletzungen ++

KONZ – Am heutigen Mittwochmittag ereignete sich in der Schillerstraße in Konz ein folgenschweres Verkehrsunglück. Eine 59-jährige Frau wurde gegen 13 Uhr von einem Kleintransporter erfasst.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Zebrastreifens auf Höhe der örtlichen Sparkasse. Der 53-jährige Fahrer des Transporters war aus der Granastraße gekommen und beabsichtigte, in Richtung Paul-Magar-Platz zu fahren.

Rettungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß leiteten Ersthelfer und der Rettungsdienst Reanimationsversuche ein. Trotz der intensiven medizinischen Bemühungen verstarb die Fußgängerin jedoch noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters wurde mit einem Schock vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Sicherung der Unfallspuren übernommen.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eingeleitet

Zur lückenlosen Aufklärung des Hergangs hat die Staatsanwaltschaft Trier ein unfalltechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Schillerstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und die Arbeit des Sachverständigen für den Verkehr gesperrt. Die Ermittler untersuchen nun, ob Sichtbehinderungen oder andere Faktoren zu der tödlichen Kollision führten.