Von Speeddating bis Alpaka-Wanderung: So vielfältig ist der Valentinstag in RLP

Keine Lust auf klassische Romantik? Wer will, kann mit Alpakas wandern, Käse herstellen oder beim Speeddating neue Leute kennenlernen. So vielfältig kann der Valentinstag sein.

MAINZ/KOBLENZ/SPEYER. Zwischen Narrenkappen und Herzbrezeln: In Rheinland-Pfalz trifft der Valentinstag in diesem Jahr vielerorts auf das bunte Treiben der Fastnacht. Doch auch abseits des Trubels finden Verliebte, Singles und Neugierige am Wochenende zahlreiche Möglichkeiten, die Liebe auf ganz unterschiedliche Weise zu feiern. Eine Auswahl:

Fastnacht

So viel ist sicher: Verliebte haben an diesem Wochenende, das in vielen Regionen auch ganz im Zeichen der närrischen Zeit steht, eine Menge Möglichkeiten zum Feiern. Dazu gehören am Fastnachtsamstag etwa «Der Ball – Die Nacht der Narren» in Mainz-Gonsenheim, der «Prinzengardeball» und viele weitere.

Spaziergang mit Alpakas

Auf der Alpaka-Farm in Donnersberg (Donnersbergkreis) können Paare ihre Liebe abseits von Stadt und Trubel mit einem flauschigen Begleiter genießen. Nach einer gemeinsamen Wanderung kann der Tag in der Alpakastube ausklingen, wie die Farm informiert. Auch etwa die sogenannten «Eifel Nomaden» bieten Alpaka-Wanderungen an.

Speeddating

Wer an diesem Valentinstag noch Single ist, es beim nächsten Mal aber nach Möglichkeit nicht mehr sein möchte, kann zu einem der vielen Speeddating-Angebote zum Valentinstag gehen. Dafür gibt es am Wochenende Treffen unter anderem in Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern. Dabei kommen Singles mit anderen Suchenden in Kontakt, wechseln regelmäßig die Gesprächspartner und können sich so schnell einen Eindruck verschaffen. Einige Veranstaltungen staffeln dabei verschiedene Altersgruppen mit zeitlichem Abstand.

Verliebt in Speyer

Die Stadt Speyer steht am kommenden Wochenende ganz im Zeichen der Liebe. Mit der Aktion «Verliebt in Speyer» lädt die Domstadt am Rhein dazu ein, den Valentinstag im Zentrum zu erleben. Dazu gehört etwa das kostenlose Verteilen von Herzbrezeln am 13. Februar, wie die Stadt mitteilte. In der Maximilianstraße wird zudem ein öffentlich zugänglicher Fotospot mit Herzmotiv eingerichtet.

Sternenhimmel

Seinen Lieben einen Stern vom Himmel zu holen ist eher schwer, doch die Himmelskörper ansehen, dürfte gelingen. Etwa im Observatorium «Hoher List» in Schalkenmehren in der Vulkaneifel. Mit großen Teleskopen können dort an diesem Samstag Blicke in den Nachthimmel geworfen und Fragen rund ums Universum gestellt werden.

Selbstliebe

Liebe – das ist nicht nur etwas für Paare und Familien, sondern auch für sich selbst. Warum dann nicht am Valentinstag die bewusste, eigene Wertschätzung in den Vordergrund stellen? Das kann ganz unterschiedlich aussehen: Yoga-Workshops, Achtsamkeitsübungen oder auch Wellness in einer der vielen Thermen in Rheinland-Pfalz, etwa die Vulkaneifel Therme, die Emser Therme oder auch die Rheinpark-Therme Bad Hönningen. In den Römer-Thermen Bad Breisig gibt es auch ein Valentinstags-Special.

Liebesbriefe spenden

Vielleicht liegt bei der einen oder dem anderen das Gefühl von Verliebtheit schon eine Weile zurück. Wer sich daran erinnern lassen will, kann die Webseite des Liebesbriefarchivs in Koblenz besuchen. Dort sind viele Briefe nicht nur digitalisiert und lesbar, es gibt auch Vertonungen von ausgewählten Liebesnachrichten zum Anhören. Wer selbst noch einen Liebesbrief in der Schublade hat, kann diesen – auch als Kopie – spenden.

Regenbogengottesdienst

Dass es am Valentinstag an erster Stelle um Liebe geht, macht auch die evangelische Kirche in Ohlweiler (Rhein-Hunsrück-Kreis) deutlich. In der Einladung zum dortigen «Regenbogengottesdienst» am Samstag, 15 Uhr, heißt es: «Verliebte, Verlobte, Verheiratete und Regenbogen-Paare sind herzlich willkommen.» Auch in der protestantischen Versöhnungskirche in Germersheim wird am Samstag eine Segensfeier angeboten – für «alle, die lieben, hetero – oder homosexuell, gleich welcher Konfession oder Alters».

Brunch im Tierpark

Liebe geht durch den Magen? Dann sollte man wohl am besten schon direkt damit in den Tag starten. Der Tierpark Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) bietet am Wochenende einen Brunch mit regionalen Zutaten im Waldbistro mit Blick auf den See. Morgenmuffel können auch am sogenannten «Finnischen Abend» im Tierpark mit Lagerfeuer, Bogenschießen und einer Fackelwanderung teilnehmen.

Wanderung in der Natur

Wer dem Trubel in der Stadt entkommen möchte, kann einen Ausflug in die rheinland-pfälzische Natur machen. Beispielsweise kann die mehr als 300 Meter lange Hängeseilbrücke Geierlay besucht werden oder auch die Loreleyfelsen mit Blick über das Mittelrheintal. Der Collis-Turm an der Mosel ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Von der Aussichtsplattform beim Turm lässt sich die weitreichende Mosellandschaft betrachten. Darüber hinaus bieten sich die Nationalparks in der Eifel und Hunsrück-Hochwald sowie die große Zahl von Naturparks für Spaziergänge und Wanderungen an.

Alles Käse?

Valentinstag ist doch Käse? Kein Problem: In der Käseschule in Gillenfeld in der Eifel wird am 14. Februar in einem Workshop vermittelt, wie aus flüssiger Milch Frischkäse, Weichkäse oder auch Schnittkäse wird. Dazu gehören auch eine Führung und eine Verkostung. (Quelle: Alina Grünky, dpa)