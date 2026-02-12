Basketball: „Flatrate im Solarium“ – Zirbes-Spruch über Schiedsrichter sorgt für Schlagzeilen!

Frecher Halbzeit-Satz im Dyn-Interview wird zum Internet-Hit – Trier gewinnt 115:108 nach Verlängerung

FRANKFURT. Ein Spiel, das sportlich alles bot und ein Interview, das – zumindest in der Bild-Zeitung – für eine Schlagzeile sorgte: Beim 115:108-Auswärtssieg der Trierer Basketballer bei den Skyliners Frankfurt in der easyCredit Basketball-Bundesliga stand neben dem Overtime-Krimi auch ein Satz von Center Maik Zirbes im Fokus.

Der 36-Jährige äußerte sich in der Halbzeitpause im Gespräch mit Dyn-Moderator Paul Gudde kritisch zur Leistung der Schiedsrichter – und formulierte es dabei ungewöhnlich deutlich.

„Ich weiß nicht, ob man das so sagen soll. Wenn man hier Leute hat, die pfeifen und die wahrscheinlich ’ne Flatrate im Solarium haben, dann sollen sie dabei bleiben.“

Der Satz verbreitete sich binnen kurzer Zeit in sozialen Netzwerken und Basketball-Foren. Solche Formulierungen hört man in der BBL nicht alle Tage – entsprechend war die Aufmerksamkeit.

Sportlich: Overtime-Drama mit starkem Finish

Abseits des Interviews lieferte die Partie in Frankfurt beste Basketball-Unterhaltung.

Die Gladiators lagen zur Halbzeit knapp zurück (44:41), kämpften sich jedoch zurück ins Spiel. In der Schlussphase wurde es dramatisch:

Frankfurt verkürzt 39 Sekunden vor Schluss auf 89:92

Trier verliert kurzzeitig die Kontrolle

Isaiah Swope trifft einen spektakulären Dreier

Zwei Freiwürfe bringen die Entscheidung

Verlängerung!

In der Overtime setzte sich Trier schließlich souverän ab und machte den 115:108-Auswärtssieg perfekt.

Mit dem Erfolg verteidigen die Gladiators ihren Platz in der Spitzengruppe der BBL hinter Tabellenführer FC Bayern.

Maik Zirbes: Erfahrung, Emotion, Klartext

Der 2,08 Meter große Center spielte unter anderem für den FC Bayern München, Roter Stern Belgrad und weitere internationale Stationen. Seine Erfahrung bringt er inzwischen bei den Gladiators ein – inklusive emotionaler Führungsqualitäten.

Dass er im Halbzeit-Interview ungewöhnlich offen sprach, passt zu seinem kämpferischen Stil auf dem Parkett.

Unterhaltung mit „Bild-Wert“ – aber sportlicher Fokus bleibt

Der Spruch mag für kurzfristige Aufmerksamkeit sorgen, am Ende steht jedoch ein starker Auswärtssieg eines Aufsteigers, der in dieser Saison immer wieder für Überraschungen sorgt.

Die Gladiators präsentieren sich stabil, physisch und nervenstark – und bleiben ein ernstzunehmender Gegner in der BBL.