Trierweiler-Sirzenich: Maurermeister, Maurergeselle; Polier, Bauhelfer (m/w/d) bei KÖNIG BAU gesucht!

0

Der regionale Handwerksbetrieb König-Bau mit Sitz in Trierweiler-Sirzenich sucht motivierte Verstärkung für sein Team. Gesucht werden Maurermeister, Poliere, Gesellen sowie Bauhelfer (m/w/d) für abwechslungsreiche Bauprojekte in der Region Trier.

König-Bau steht für solides Handwerk, regionale Baustellen und ein eingespieltes Team mit lockerem Arbeitsklima.

Gesucht werden:

  • Maurermeister (m/w/d)

  • Polier (m/w/d)

  • Maurergeselle (m/w/d)

  • Bauhelfer (m/w/d)

Das erwartet Bewerber:

  • Abwechslungsreiche Bauprojekte in der Region Trier

  • Ein starkes, eingespieltes Team

  • Faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen

  • Lockeres, kollegiales Arbeitsklima

Das sollten Bewerber mitbringen:

  • Handwerkliches Geschick und Freude am Bauen

  • Zuverlässigkeit, Teamgeist und Motivation

  • Führerschein Klasse B von Vorteil

Interesse geweckt?

Der Betrieb setzt auf einen unkomplizierten und direkten Kontakt.

📧 E-Mail: [email protected]
📞 Telefon: 0171 / 7902865

📍 König-Bau
Kiemstraße 2
54311 Trierweiler-Sirzenich

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.