Trierweiler-Sirzenich: Maurermeister, Maurergeselle; Polier, Bauhelfer (m/w/d) bei KÖNIG BAU gesucht!

Der regionale Handwerksbetrieb König-Bau mit Sitz in Trierweiler-Sirzenich sucht motivierte Verstärkung für sein Team. Gesucht werden Maurermeister, Poliere, Gesellen sowie Bauhelfer (m/w/d) für abwechslungsreiche Bauprojekte in der Region Trier.
König-Bau steht für solides Handwerk, regionale Baustellen und ein eingespieltes Team mit lockerem Arbeitsklima.
Gesucht werden:
-
Maurermeister (m/w/d)
-
Polier (m/w/d)
-
Maurergeselle (m/w/d)
-
Bauhelfer (m/w/d)
Das erwartet Bewerber:
-
Abwechslungsreiche Bauprojekte in der Region Trier
-
Ein starkes, eingespieltes Team
-
Faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen
-
Lockeres, kollegiales Arbeitsklima
Das sollten Bewerber mitbringen:
-
Handwerkliches Geschick und Freude am Bauen
-
Zuverlässigkeit, Teamgeist und Motivation
-
Führerschein Klasse B von Vorteil
Interesse geweckt?
Der Betrieb setzt auf einen unkomplizierten und direkten Kontakt.
📧 E-Mail: [email protected]
📞 Telefon: 0171 / 7902865
📍 König-Bau
Kiemstraße 2
54311 Trierweiler-Sirzenich