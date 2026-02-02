Trierweiler-Sirzenich: Maurermeister, Maurergeselle; Polier, Bauhelfer (m/w/d) bei KÖNIG BAU gesucht!

Der regionale Handwerksbetrieb König-Bau mit Sitz in Trierweiler-Sirzenich sucht motivierte Verstärkung für sein Team. Gesucht werden Maurermeister, Poliere, Gesellen sowie Bauhelfer (m/w/d) für abwechslungsreiche Bauprojekte in der Region Trier.

König-Bau steht für solides Handwerk, regionale Baustellen und ein eingespieltes Team mit lockerem Arbeitsklima.

Gesucht werden:

Maurermeister (m/w/d)

Polier (m/w/d)

Maurergeselle (m/w/d)

Bauhelfer (m/w/d)

Das erwartet Bewerber:

Abwechslungsreiche Bauprojekte in der Region Trier

Ein starkes, eingespieltes Team

Faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen

Lockeres, kollegiales Arbeitsklima

Das sollten Bewerber mitbringen:

Handwerkliches Geschick und Freude am Bauen

Zuverlässigkeit, Teamgeist und Motivation

Führerschein Klasse B von Vorteil

Interesse geweckt?

Der Betrieb setzt auf einen unkomplizierten und direkten Kontakt.

📧 E-Mail: [email protected]

📞 Telefon: 0171 / 7902865

📍 König-Bau

Kiemstraße 2

54311 Trierweiler-Sirzenich