Luxemburg: Fußgänger von PKW erfasst — Schwerverletzter von Passanten erstversorgt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

WINCRANGE. Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Haaptstrooss in Wincrange, wobei ersten Informationen nach eine Person von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der schwer verletzte Mann wurde von Passanten erstversorgt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung seitens der Polizei fehlt vom beteiligten Fahrzeug bislang jede Spur. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen zum Fahrzeug und dessen Fahrer sowie jeglichen anderen zweckdienlichen Informationen zum Unfallhergang.

Alle Informationen sollen bitte an die Notrufnummer der Polizei 113 bzw. an die E-Mail-Adresse [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)

