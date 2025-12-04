Pflegepreis RLP: Fünf Auszeichnungen verliehen, je eine nach Trier und Wittlich

MAINZ. Am Vorabend des rheinland-pfälzischen Pflegetags wurde zum fünften Mal der Pflegepreis Rheinland-Pfalz verliehen. Die Auszeichnung würdigt Projekte und Persönlichkeiten, die mit besonderem Engagement, Fachlichkeit und Menschlichkeit zur Weiterentwicklung der Pflege beitragen.

In ihrer Eröffnungsrede betonte Nina Benz, Vorstandsmitglied der Pflegekammer und Organisatorin des Preises: „Pflege ist weit mehr als Versorgung. Sie lebt von Empathie, Engagement und dem Willen, sich weiterzuentwickeln. Dafür stehen die Preisträgerinnen und Preisträger – sie zeigen Qualität, Einsatz und Exzellenz. Sie machen deutlich, wie klar und selbstbewusst die Profession den Weg in die Zukunft geht.“ Ihren Dank richtete sie auch an die Preisstifter: die Franziskus-Stiftung für Pflege, den VdK Rheinland-Pfalz, die Assekuranz AG, die AXA-Hauptvertretung Tanja Schumann und erstmals die Online-Sprachschule Lingoda.

Mit einem Preisgeld von jeweils 1.000 Euro wurden ausgezeichnet:

Monika Breuer (Franziskus-Stiftung für Pflege) – Für ihre über 40-jährige Tätigkeit als fachlich versierte und menschlich zugewandte Pflegefachperson im Kreis Ahrweiler. Sie gilt als Vorbild für Empathie, Kompetenz und Teamkultur.

Onkologisches Team des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses Speyer (VdK Rheinland-Pfalz) – Für ein innovatives Fallmanagement, das onkologische Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen umfassend, kontinuierlich und professionell begleitet. Insgesamt schafft dieses Modell eine außergewöhnliche Versorgungsqualität, entlastet Stationsteams spürbar und setzt Maßstäbe für onkologische Pflege.

Traineeprogramm Intensivpflege der Barmherzigen Brüder Trier (Assekuranz AG) – Für ein wegweisendes Qualifizierungsmodell, das Auszubildende stärkt, Fachkräfte bindet und die Intensivpflege nachhaltig unterstützt.

Korian Haus am Kurpark Dahn – „Kinderbetreuung im Altenheim“ (AXA-Hauptvertretung Tanja Schumann) – Für ein generationsverbindendes Projekt, das Familien entlastet und Bewohnerinnen und Bewohnern neue Teilhabe ermöglicht.

creatio Gruppe Wittlich – Team Personal- und Integrationsmanagement (Lingoda) – Für ein erfolgreiches Integrationskonzept, das internationale Pflegefachkräfte begleitet, qualifiziert und langfristig stärkt.

Die Verleihung zeigt, wie vielfältig und engagiert die Pflege in Rheinland-Pfalz arbeitet und wie wichtig es ist, diese Leistungen sichtbar zu machen. (Quelle: Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (KdöR))