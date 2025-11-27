Luxemburg: Einbrüche und großangelegte Verkehrskontrolle mit zahlreichen Verwarnungen

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Einbrüche sowie eine großangelegte Verkehrskontrolle.

Am Abend des 26.11.2025 wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue de Roodt in Rambrouch gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich durch eine Terrassentür Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

Etwas später am gleichen Abend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue d‘Ospern in Redange-sur-Attert, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter ins Innere gelangten, jedoch beim Eintreffen der Bewohner die Flucht ergriffen.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

In Zusammenhang mit diesen beiden Einbrüchen bittet die Polizei Zeugen, die über zweckdienliche Informationen zum Vorfall verfügen oder verdächtige Beobachtungen in diesem Rahmen gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle Rédange/Attert unter der Telefonnummer (+352) 244 92 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

Im Rahmen der Kampagne „Wanterzäit“ und der Einbruchsbekämpfung führte die Polizei am 26.11.2025 von 16.30 bis 18.40 Uhr zusammen mit der Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung eine großangelegte Verkehrskontrolle auf der Route de Wasserbillig in Echternach durch.

So wurden bei der Kontrolle zehn Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie keine gültige technische Kontrolle vorzeigen konnten (145 Euro und 2 Punkte). In acht Fällen war die Steuervignette abgelaufen (74 Euro), und in zwei weitere Fällen war diese seit über mehr als 60 Tagen abgelaufen (250 Euro).

Schlussendlich konnten die Beamten feststellen, dass drei Fahrer ihr Fahrzeug nicht angemeldet hatten (145 Euro und 2 Punkte).

Am Nachmittag des 26.11.2025 wurde eine Person in der Route d’Arlon in Strassen gemeldet, die versuchen würde ein Fahrzeug aufzubrechen. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Tatverdächtigen stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)