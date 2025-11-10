1.000. Geburt im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich

WITTLICH – Im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich gab es am 7. November 2025 ein besonderes Ereignis: Das 1.000. Baby des Jahres kam zur Welt. 

Um 14.55 Uhr erblickte Naomi Penelope Lewis das Licht der Welt – gesund, mit einem Gewicht von 4.284 Gramm und einer Größe von 55 Zentimetern.

Für die Familie Lewis ist es das erste Kind und ein unvergesslicher Moment, den sie gemeinsam mit dem Team der Geburtshilfe des Verbundkrankenhauses erleben durfte. Auch für die Mitarbeitenden des Krankenhauses war dieser Tag ein freudiges Ereignis. Die 1.000. Geburt markiert jedes Jahr einen besonderen Moment im Klinikalltag – sie steht sinnbildlich für das Vertrauen vieler Familien in die Arbeit der Hebammen, Pflegekräfte und Ärzte.

Die Geburtshilfe des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich bietet werdenden Eltern eine kompetente und individuelle Betreuung – von der Schwangerschaft über die Geburt bis zur Nachsorge. Die Zusammenarbeit zwischen Hebammen, Pflege und Medizin sowie eine familiäre Atmosphäre sorgen dafür, dass sich Eltern und Neugeborene gut aufgehoben fühlen.

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich wünscht der Familie Lewis alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

