Bundespolizei Trier: Viele Fahndungserfolge bei Grenzkontrollen – Einreisen verweigert

TRIER/PRÜM. Im Rahmen der Binnengrenzkontrollen stellte die Bundespolizei Trier am vergangenen Wochenende neben 78 Fahndungserfolgen wiederum mehrere aufenthaltsrechtliche Verstöße im Grenzbereich zu Luxemburg und Belgien fest. Insgesamt zehn Einreiseverweigerungen mit einhergehender Zurückweisung nach Luxemburg (neun) bzw. Belgien (eine) wurden ausgesprochen.

Davon konnten sich fünf Personen nicht oder nur unzureichend legitimieren, vier Personen befinden sich bereits in laufenden Asylverfahren in Frankreich, Luxemburg und Belgien und eine Person wurde als Asylbewerber in Deutschland unanfechtbar abgelehnt. Gegen alle Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht eingeleitet.

Weiterhin wurden drei als vermisst gemeldete Jugendliche in Gewahrsam genommen und den jeweils zuständigen Jugendhilfeeinrichtungen zugeführt. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)