Bluttat in RHeinland-Pfalz: Frau stirbt nach Messerangriff – Ehemann ruft selbst die Polizei!

LUDWIGSHAFEN. In einer Wohnung in Ludwigshafen soll ein 39 Jahre alter Mann am späten Sonntagabend seine Ehefrau mit einem Messer tödlich verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz am Montagmorgen mitteilten, starb die 37-Jährige noch am Tatort.

Der Tatverdächtige habe selbst die Polizei verständigt und sei kurz darauf widerstandslos festgenommen worden. Am Montag soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln – Motiv noch unklar

Die genauen Umstände der Tat und das mögliche Motiv sind bislang unklar.

Nach Angaben der Ermittler laufen die Untersuchungen auf Hochtouren. Spezialisierte Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen sichern derzeit Spuren am Tatort und befragen Zeuginnen und Zeugen aus dem Umfeld des Paares.

Tatverdächtiger alarmierte selbst die Polizei

Nach ersten Erkenntnissen soll der 39-Jährige nach der Tat selbst den Notruf gewählt und die Einsatzkräfte zu der Wohnung gerufen haben. Diese fanden die Frau mit schweren Stichverletzungen, für sie kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 37-Jährigen feststellen.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen.