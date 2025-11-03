Aktuell: Massiver Cyberangriff legt Trierer Stadtseiten lahm – alle Infos

TRIER. Erneut ist die Stadt Trier Ziel einer groß angelegten Cyberattacke geworden. Seit dem Wochenende sind die Internetseite trier.de und weitere städtische Webseiten nicht mehr erreichbar.

Betroffen sind ausschließlich die öffentlichen Online-Auftritte – die IT-Systeme der Verwaltung selbst, einschließlich E-Mail-Verkehr und digitaler Dienstleistungen, arbeiten weiterhin stabil, teilte die Stadt am Montag mit.

Bereits Ende Juli war Trier Opfer eines ähnlichen Angriffs geworden. Damals konnte der Angriff auf ein russisches Hacker-Kollektiv zurückgeführt werden. Der aktuelle Angriff sei jedoch „um ein Hundertfaches stärker“ als der im Sommer, so die Verwaltung.

DDoS-Attacke: Hacker überfluten Trierer Webseiten mit Anfragen

Nach Angaben der Stadt handelt es sich um einen sogenannten DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service). Dabei versuchen Angreifer, eine Webseite mit massiven Zugriffsmengen aus Botnetzwerken zu überlasten – bis der Server zusammenbricht.

Die Stadt Trier war gegen solche Angriffe eigentlich durch eine Firewall eines internationalen Anbieters geschützt. Doch genau dort trat seit Donnerstag eine weltweite Sicherheitslücke auf. Experten vermuten, dass die unbekannten Angreifer diese Schwachstelle gezielt ausgenutzt haben, um die Server der Stadt zu überfluten.

„Unsere Systeme selbst sind sicher – die Verwaltung ist arbeitsfähig“, betonte ein Sprecher der Stadt.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Seiten wieder erreichbar zu machen.“

Bürgerportal und Termine weiterhin erreichbar

Trotz der Störung können Bürgerinnen und Bürger viele Online-Dienstleistungen weiterhin in Anspruch nehmen. Die Stadt verweist auf das Serviceportal Rheinland-Pfalz unter https://service.rlp.de/, über das Anträge, Formulare und Verwaltungsleistungen digital abgewickelt werden können.

Auch Termine bei städtischen Ämtern lassen sich nach wie vor online reservieren – unter https://termine-reservieren.de/termine/trier/ oder telefonisch über die Behördenhotline 115.

Firewall-Lücke als mögliches Einfallstor

Laut der Stadt könnte der Ausfall mit einer technischen Störung der genutzten Firewall-Software zusammenhängen, die derzeit weltweit Einschränkungen zeigt.

Diese Schwäche könnten die Angreifer genutzt haben, um gezielt städtische Server zu attackieren.

Derzeit arbeitet die Stadt Trier gemeinsam mit einem externen IT-Dienstleister an der Wiederherstellung der Seiten. Wann trier.de wieder voll erreichbar sein wird, ist noch unklar.

Cyberangriffe auf Kommunen nehmen zu

Der erneute Angriff auf Trier reiht sich in eine wachsende Serie von Cyberattacken auf öffentliche Einrichtungen in Deutschland ein. Besonders Kommunen, Kliniken und Schulen geraten zunehmend ins Visier von Hackern – oft mit politischem oder finanziellem Hintergrund.

IT-Sicherheitsbehörden warnen seit Monaten vor einer steigenden Zahl koordinierter DDoS-Angriffe, die vor allem aus dem Ausland gesteuert werden.

Fazit: Trier bleibt wachsam – Verwaltung arbeitet weiter

Auch wenn die Webseiten offline sind: Die Stadtverwaltung Trier bleibt erreichbar und arbeitsfähig. Die Verantwortlichen appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, vorübergehend die alternativen Online-Portale zu nutzen und keine verdächtigen Links oder E-Mails zu öffnen, die im Zusammenhang mit der Stadt Trier stehen könnten.