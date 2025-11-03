Brutaler Streit in Trier: Flaschen-Angriff auf dem Viehmarktplatz – zwei Verletzte!

Trier – Am Freitagabend, den 31. Oktober 2025, kam es gegen 22:22 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Trier zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach Angaben der Polizei war eine größere Gruppe in Streit geraten. Im Verlauf eskalierten die Streitigkeiten und es kam zu einem Gerangel zwischen mehreren Beteiligten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen trat ein Mann als Hauptaggressor auf. Zwei Personen erlitten Verletzungen am Hinterkopf, vermutlich durch den Einsatz einer Glasflasche als Schlagwerkzeug.

Tatverdächtiger durch Zeugenfoto identifiziert

Im Anschluss entfernte sich eine Gruppe der Beteiligten vom Ereignisort. Aufgrund eines von einem Zeugen gefertigten Fotos konnte der mutmaßliche Tatverdächtige im Nahbereich festgestellt und identifiziert werden.

Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die verletzten Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Die Polizei Trier hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ziel ist es, den genauen Ablauf und mögliche weitere Beteiligte des Vorfalls zu klären. Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend mit mehreren Streifen im Innenstadtbereich im Einsatz.