Ehre für das Lebenswerk: Handwerksmeister aus der Region feiern 50, 60 und 70 Jahre Meisterwürde

PLATTEN/REGION. Mit einer feierlichen Veranstaltung hat die Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (KH MEHR) 37 langjährige Handwerksmeisterinnen und -meister für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. 29 der Geehrten tragen den Meistertitel seit 50 Jahren, sieben bereits seit 60 Jahren, und ein Jubilar blickt sogar auf 70 Jahre Meisterwürde zurück.

Rund 90 Gäste nahmen an der Feier im Winzerhofcafé Görgen teil. Neben den Jubilarinnen und Jubilaren waren auch die Kreishandwerksmeister, Ehrenobermeister sowie Ralf Jakob, Vizepräsident der Handwerkskammer Trier, anwesend.

„Ein Meistertitel ist mehr als ein Stück Papier“

Im Mittelpunkt der Feier standen die Verdienste jener Generationen, die das regionale Handwerk über Jahrzehnte geprägt haben. Kreishandwerksmeister Raimund Licht würdigte die Jubilare mit den Worten:

„Ein Meistertitel war und ist mehr als ein Stück Papier – er steht für ein Versprechen: an Qualität, an Zuverlässigkeit, an Zukunft.“

Auch Ralf Jakob betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Handwerks für Gesellschaft und Ausbildung:

„Die Meister sind nicht nur das Fundament des Handwerks, sondern sie haben Menschen geprägt.“

Engagement über Generationen hinweg

Viele der Geehrten blickten auf Jahrzehnte intensiver Arbeit, Ausbildung und Engagement zurück. Zahlreiche Jubilare sind bis heute aus „Spaß an der Arbeit“ in ihrem Beruf aktiv – ein Zeichen für ihre tiefe Verbundenheit mit dem Handwerk.

Durch das Programm führte KH MEHR-Hauptgeschäftsführer Dirk Kleis, der auch die vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten vieler Meisterinnen und Meister hervorhob.

Die Ehrung wurde von Raimund Licht und Ralf Jakob vorgenommen. Insgesamt waren 16 verschiedene Gewerke vertreten – vom Bäcker- über den Tischler- bis zum Zimmererhandwerk.

Meisterehren für ein Lebenswerk

Die Ehrenurkunde für 50 Jahre Meisterwürde erhielten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Bäckerei, Elektroinstallation, Friseurhandwerk, Metallbau, Kfz-Mechanik und Tischlerei. Für 60 Jahre Meisterehre wurden sieben Handwerker ausgezeichnet, darunter Fleischer-, Maurer- und Gas- und Wasserinstallateurmeister.

Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt Schmiedemeister Erich Marschall aus Pelm, der bereits 70 Jahre den Meistertitel trägt.

Handwerk als kulturelles Rückgrat der Region

Die Veranstaltung machte deutlich, wie groß der Beitrag des Handwerks für die Region ist – sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Die Geehrten stehen stellvertretend für Qualität, Ausbildung und Verantwortung im regionalen Handwerk und zeigen, dass echte Handwerkskunst auch nach Jahrzehnten nichts von ihrem Wert verloren hat.

Die geehrten Meisterinnen und Meister im Überblick

Ehrung für 50 Jahre Meisterwürde

Bäckermeister: Hans Steinebach, Üdersdorf

Dachdeckermeister: Hans Rudolf Klas, Müllheim a. d. Mosel

Drehermeister: Harald Grey, Bettingen

Elektroinstallateurmeister: Heinz Hansen, Büdesheim Hans-Jürgen Schmitz, Lieser Erwin Köhnen, Piesport Herbert Peiffers, Krautscheid

Friseurmeisterinnen: Hiltrud Mettler, Bernkastel-Kues Gisela Bohr, Wittlich Dorothea Müller, Daun

Gas- und Wasserinstallateurmeister: Karl Heinz Molz, Kleinich

Kraftfahrzeugmechanikermeister: Nikolaus Bauer, Gondenbrett Manfred Condné, Diefenbach Johann Olk, Karlshausen Klaus Hammers, Mürlenbach

Maler- und Lackierermeister: Erwin Schabo, Wißmannsdorf-Koosbüsch

Metzgermeister: Ernst Schmitz, Mehren

Rolladen- und Jalousienbauermeister: Alois Pauly, Wittlich

Schlossermeister: Peter Bünder, Bernkastel-Kues Hans Peter Dimmer, Olmscheid Reinhard Umbach, Mehren

Tischlermeister / Schreinermeister: Alexander Steffen, Olzheim Arnold Becker, Sinspelt Hermann Josef Heinz, Salm Egon Ludwig, Körperich Theodor Mertes, Erden Robert Gedert, Traben-Trarbach Rolf Eisner, Enkirch

Zimmerermeister: Hermann Stoffel, Dreis

🥇 Ehrung für 60 Jahre Meisterwürde

Fleischermeister Adolf Schmitz , Gerolstein

Gas- und Wasserinstallateurmeister Manfred Wagner , Üdersdorf

Kraftfahrzeugmechanikermeister Josef Jung , Oberkail

Maurermeister Klaus Follmann , Hillesheim

Schlossermeister Rainer Bohlen , Speicher

Tischlermeister Josef Hoffmann , Bettingen

Zimmerer- und Treppenbauermeister Winfried Müller, Kyllburg

🏆 Ehrung für 70 Jahre Meisterwürde