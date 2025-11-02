Luxemburg: Mann mit Messer schwer verletzt – Täter bei Fahndung festgenommen

CESSANGE. Gestern Morgen wurde der Polizei eine Person mit Stichverletzung in Cessange gemeldet. Der Mann erlitt eine schwere, jedoch keine lebensbedrohliche Verletzung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Police Grand-Ducale sprach in einer Mitteilung von einer „Messerstecherei“. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weilte die Spurensicherung der Kriminalpolizei am Tatort. Anhand der Aussagen des Opfers wurde nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Dieser konnte kurz darauf angetroffen und zur Dienststelle gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des mutmaßlichen Täters an. Er wurde heute Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)