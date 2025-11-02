++ Schauer und Gewitter in der Region – Wochenstart wieder ruhiger ++

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft. Neben Schauern und vereinzelten Gewittern sind auch kurze Auflockerungen möglich. Zum Wochenstart wird es ruhiger.

OFFENBACH. Eine Kaltfront sorgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Sonntag für wechselhaftes Schauerwetter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es meist stark bewölkt, nur im Norden lockert die Bewölkung gelegentlich auf. Am Nachmittag gibt es zunehmend Schauer.

Kurze Gewitter mit Windböen möglich

Zwischen Eifel und Saarland sind einzelne kurze Gewitter möglich, begleitet von Windböen bis 60 Kilometern pro Stunde aus Südwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest, in Schauer- und Gewitternähe zeitweise stark böig.

In der Nacht zum Montag bleibt es zunächst stark bewölkt, örtlich fällt etwas Regen. Später lockert es auf und bleibt mehrheitlich trocken. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad.

Am Montag überwiegen dichte Wolken, nur gelegentlich sind kurze sonnige Abschnitte möglich. Vereinzelt fällt geringer Regen. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13 Grad, im Bergland 7 bis 9 Grad. Der Wind weht anfangs schwach, später mäßig aus Süd bis Südwest.

Temperaturen bleiben mild

In der Nacht zum Dienstag ist es teils wolkig, teils klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad. In Bodennähe ist leichter Frost möglich.

Am Dienstag zeigt sich der Süden sonnig, sonst ist es teils heiter, teils wolkig. Am Nachmittag zunehmend bewölkt. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 13 und 15, in Hochlagen zwischen 10 und 12 Grad. (Quelle: dpa)