++ Aktuell: Vollsperrung auf der A3 – LKW durchbricht Mittelschutzplanke ++

Ein Lastwagenunfall hat am frühen Donnerstagmorgen für eine Vollsperrung der A3 bei Oberhaid gesorgt. Der Sattelzug kam von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mittelschutzplanke.

Foto: Monika Skolimowska / dpa / Symbolbild

OBERHAID. Auf der Autobahn 3 bei Oberhaid hat am frühen Donnerstagmorgen ein Lastwagen die Mittelschutzplanke durchbrochen. Beide Fahrtrichtungen sind nach Angaben der Polizei derzeit voll gesperrt.

Der Sattelzug war laut ersten Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Mittelschutzplanke durchbrochen. Warum der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Zu seinem Gesundheitszustand lagen zunächst keine Informationen vor. (Quelle: dpa)

