Schweich: Brechstange, Pfefferspray, Kettenschloss – Vier Verletzte bei brutaler Auseinandersetzung

SCHWEICH – Am Mittwoch, den 29.10.2025, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich bei einem Autohandel in der Mathenstraße in Schweich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs beteiligten Personen.

Einsatz gefährlicher Tatmittel und Verletzungen

Im Verlauf des Konflikts wurden verschiedene Gegenstände als Tatmittel eingesetzt, darunter eine Brechstange, Pfefferspray und ein Fahrradkettenschloss.

Vier der Beteiligten zogen sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mehrere Streifen der Polizei waren im Einsatz, um den Konflikt zu beenden.

Die Polizeiinspektion Schweich hat gegen die Beteiligten Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.