Graf Salentin Schule Jünkerath: Faszinierende Reise ins All mit SPACEBUZZ ONE

JÜNKERATH. Gleich zum Start nach den Herbstferien, am 27. Oktober 2025, erlebten die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen der Graf Salentin Schule Jünkerath ein außergewöhnliches Abenteuer: einen virtuellen Flug ins Weltall!

In nur 15 Minuten ging es einmal rund um die Erde, weiter zum Mond und wieder zurück – und das im beeindruckenden SPACEBUZZ ONE, einem High-Tech-LKW, der äußerlich einer Rakete ähnelt und im Inneren modernste Virtual-Reality-Technologie beherbergt. Präsentiert wurde dieses faszinierende Projekt vom Deutschen Zentrum für Luft- & Raumfahrt (DLR).

Die Vorbereitungen auf die Mission liefen im Rahmen der interessengeleiteten Projekte der Schülerinnen und Schüler im Bereich Astronomie – ein Angebot im Kontext der „Schule der Zukunft“. Als MINT-freundliche Schule legt die Graf Salentin Schule besonderen Wert auf die Förderung naturwissenschaftlicher, technischer und digitaler Kompetenzen. Das Projekt SPACEBUZZ ONE bot hier eine spannende Möglichkeit, Wissen aus Physik, Geografie und Technik mit einer ganz neuen Perspektive zu verbinden.

Begleitet von den Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst ging es auf eine atemberaubende Reise voller spektakulärer Bilder – von leuchtenden Polarlichtern, blitzenden Gewittern und ein Abstecher zum Mond.

Ein Flug ins All zeigt aber nicht nur die Schönheit unserer Erde, sondern auch ihre Zerbrechlichkeit. Aus der Perspektive eines Astronauten wurden Gletscher, Wälder und Wetterphänomene beobachtet – und so die Auswirkungen menschlichen Handelns auf unseren Planeten deutlich sichtbar. Gleichzeitig wird dabei auch ein sozialer Aspekt deutlich: Aus dem All gibt es keine Ländergrenzen, keine Trennlinien – es ist eine Erde, auf der wir alle gemeinsam leben und Verantwortung tragen. Diese Erfahrung regte viele Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken über Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit an.

Die gesamte Schulgemeinschaft der Graf Salentin Schule Jünkerath bedankt sich herzlich beim Team des SPACEBUZZ ONE für dieses unvergessliche Erlebnis und freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen – vielleicht bei der nächsten Mission ins All! (Quelle: Graf-Salentin-Realschule Plus)