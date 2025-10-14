Luxemburg: Schwerer Motorradunfall, Schlägerei, Diebstähle und Suff-Fahrten

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Montag und den heutigen Dienstag einen schweren Motorradunfall, eine Schlägerei sowie mehrere Diebstähle und Alkoholfahrten.

Am 14.10.2025, gegen 8.00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der N6 (Route d’Arlon) in Mamer, in Höhe der Autobahnausfahrt der A6. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit der Ermittlung der Unfallursache. Unfallprotokoll wurde erstellt.

Am 13.10.2025, gegen 23.30 Uhr, wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in einem Bus in Niederfeulen gemeldet. Mehrere Polizeistreifen begaben sich vor Ort und konnten die gemeldeten Personen antreffen. Ersten Informationen nach war es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Fahrgästen gekommen, die schließlich in eine physische Auseinandersetzung außerhalb des Busses, auf dem Bürgersteig, überging. Protokoll wurde erstellt.

Am Abend des 13.10.2025 wurde ein Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Rue de Beggen in Luxembourg-Beggen gemeldet, bei dem ein Mann versuchte, mehrere Waren zu entwenden. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen antreffen. Protokoll wurde erstellt.

Am gleichen Abend wurde ein Ladendiebstahl in Luxemburg-Gasperich gemeldet, bei dem eine Person versuchte, mehrere Flaschen Alkohol zu entwenden. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort. Zwecks weiterer Amtshandlungen wurde der Tatverdächtige zur Dienststelle gebracht. Protokoll wurde erstellt.

Ebenfalls 13.10.2025, gegen 13.00 Uhr, wurde der Polizei in Op der Kopp in Remich eine Fahrerin gemeldet, die vermutlich alkoholisiert sei. Sie konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden, und wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und ihr Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)